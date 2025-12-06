Лондонский Тауэр закрыли после повреждения витрины с короной Британской империи

19 октября сообщалось, что из Лувра в Париже украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Похитители, выдав себя за рабочих, проникли в музей с помощью автолестницы и менее чем за 10 минут вынесли украшения общей стоимостью около 88 млн евро. 1 ноября стало известно, что преступники пытались сбыть похищенные изделия через даркнет.