Лондонский Тауэр закрыли после повреждения витрины с короной Британской империи

Ведомости

Лондонский Тауэр временно прекратил работу после сообщений о повреждении витрины с королевскими регалиями, передает Sky News. По предварительным данным, речь идет о витрине, в которой хранилась императорская государственная корона.

Полиция задержала четырех человек по подозрению в умышленном нанесении ущерба. Свидетели заявили, что злоумышленники бросали еду в стекло. Обстоятельства инцидента и степень повреждений устанавливаются. «Башня закрыта для посещения, пока продолжается полицейское расследование», – сообщили правоохранители изданию.

Лондонский Тауэр, основанный в 1070-е гг. Вильгельмом Завоевателем, ежегодно привлекает более 3 млн посетителей и хранит коллекцию королевских регалий.

19 октября сообщалось, что из Лувра в Париже украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Похитители, выдав себя за рабочих, проникли в музей с помощью автолестницы и менее чем за 10 минут вынесли украшения общей стоимостью около 88 млн евро. 1 ноября стало известно, что преступники пытались сбыть похищенные изделия через даркнет.

