FT: мирный план США предлагает признать демилитаризованную зону территорией РФ
Мирный план США предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект соглашения.
По данным издания, американская сторона в рамках подготовки мирного урегулирования предлагает создать так называемый «пояс крепостей» – территорию на востоке Украины, которую Киев должен будет покинуть. В документе эта зона рассматривается как демилитаризованная и при этом международно признанная часть России.
Именно такой вариант, по информации FT, Вашингтон считает «неизбежной» составляющей возможного мирного договора. Давление на украинских переговорщиков оказывает спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, который, по словам источников, настаивает на идее обмена территориями. Украинские представители сообщили, что речь идет примерно о четверти территории ДНР и части ЛНР, которые Украина продолжает контролировать.
Европейские дипломаты, ознакомленные с американскими предложениями, назвали презентацию плана «тяжелой» и выражают обеспокоенность тем, что такой подход фактически фиксирует территориальные изменения в пользу Москвы.
Киев, по данным FT, категорически отвергает любые формулы, связанные с передачей территорий, считая, что подобный документ может подорвать украинскую государственность изнутри.
11 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что в ходе телефонного разговора европейская сторона представила президенту США Дональду Трампу предложения о территориальных уступках со стороны Украины в рамках мирного урегулирования конфликта.
При этом президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.