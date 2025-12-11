Лидеры ЕС представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины
В ходе телефонного разговора европейская сторона представила президенту США Дональду Трампу предложения о территориальных уступках со стороны Украины в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трансляцию проводил Sky News.
Он охарактеризовал телефонный разговор как конструктивный и подробный. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам Мерц обсудили с американским лидером дальнейшие шаги урегулирования конфликта на Украине, которые будут предприняты в ближайшие дни.
Европейские лидеры предложили провести выходные, завершая подготовку документов вместе с американским правительством, добавил Мерц.
Канцлер ФРГ отметил, что «есть предложение, о котором Трамп не знал, когда шел разговор, потому что оно еще не было отправлено американцам».
11 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что США считают неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках возможного мирного урегулирования. По информации газеты, представители администрации Трампа в последние недели активно давили на украинских переговорщиков. Они добивались согласия на обмен территориями, который в Вашингтоне считают неизбежным условием любого соглашения.
При этом президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.