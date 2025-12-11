Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: РФ с Индией и КНР связывает ряд проектов и без альтернативы G7

Ведомости

Россию с Индией и Китаем объединяют многочисленные совместные проекты и интеграционные процессы и без какой-либо альтернативы G7. В рамках этих взаимодействий обе страны развивают отношения привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Он подчеркнул, что Индия и Китай являются партнерами и друзьями России. Так Песков ответил на публикацию Politico об идее США создать альтернативу G7 c участием России.

Politico 11 декабря писало, что в США обсуждают идею создания альтернативы G7 – международной группы Core 5 («ядерная пятерка», C5), в которую могли бы войти США, Китай, Индия, Япония и Россия. 

В начале декабря Путин посетил Индию с государственным визитом. 5 декабря прошли российско-индийские переговоры и пленарная сессия совместного бизнес-форума, в которой президент России принял участие вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Итогом переговоров стало подписание программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 г. Всего было подписано 29 документов, в том числе и документы о временной трудовой деятельности граждан на территориях двух стран, обмене информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между Россией и Индией, и др.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте