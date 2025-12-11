Песков: РФ с Индией и КНР связывает ряд проектов и без альтернативы G7
Россию с Индией и Китаем объединяют многочисленные совместные проекты и интеграционные процессы и без какой-либо альтернативы G7. В рамках этих взаимодействий обе страны развивают отношения привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Индия и Китай являются партнерами и друзьями России. Так Песков ответил на публикацию Politico об идее США создать альтернативу G7 c участием России.
Politico 11 декабря писало, что в США обсуждают идею создания альтернативы G7 – международной группы Core 5 («ядерная пятерка», C5), в которую могли бы войти США, Китай, Индия, Япония и Россия.
В начале декабря Путин посетил Индию с государственным визитом. 5 декабря прошли российско-индийские переговоры и пленарная сессия совместного бизнес-форума, в которой президент России принял участие вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Итогом переговоров стало подписание программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 г. Всего было подписано 29 документов, в том числе и документы о временной трудовой деятельности граждан на территориях двух стран, обмене информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между Россией и Индией, и др.