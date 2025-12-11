Газета
Зеленский подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вашингтон выдвинул требование вывести украинские войска с территории Донбасса и создать там демилитаризованную зону. Его слова передает интернет-издание «Страна».

«Американская сторона видит, что украинские войска выходят из Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию. Кто будет управлять этой территорией, <...> они не знают», – заявил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что вопрос о контроле над Донбассом, прописанный в мирном плане по урегулированию конфликта, может быть вынесен на голосование. По его мнению, принимать решение о контроле над территориями должен украинский народ с помощью голосования или референдума.

Politico писало, что США на переговорах с Украиной настаивают на выводе украинских войск из Донбасса. Киев, в свою очередь, настаивает, что возможный мир должен быть основан на фиксации нынешней линии фронта. Украинская сторона опасается, что уступки приведут к дальнейшему продвижению российских войск на Краматорск, Славянск и далее вглубь страны.

