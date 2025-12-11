Моди рассказал о конструктивном телефонном разговоре с Трампом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Facebook
По словам Моди, беседа прошла в теплой и конструктивной атмосфере. Премьер-министр добавил, что Индия и США намерены продолжать сотрудничать ради укрепления мира, стабильности и процветания в мире.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также обменялись оценками региональных и международных событий, сказано в публикации.
Президент России Владимир Путин и американский лидер последний раз разговаривали по телефону 16 октября.
5 декабря в Нью-Дели прошли переговоры Путина и Моди. Лидеры обсудили поставки энергоресурсов, вопросы свободной торговли, увеличение товарооборота и сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление, включающее 70 пунктов.