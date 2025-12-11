Медведев назвал идею о создании «ядерной пятерки» щелчком по носу ЕС

Идея американской администрации о создании «ядерной пятерки», в которую могут войти США, Китай, Индия, Япония и Россия, выглядит как щелчок по носу Европе, прежде всего – Британии, Франции и Германии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.