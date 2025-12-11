Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Медведев назвал идею о создании «ядерной пятерки» щелчком по носу ЕС

Ведомости

Идея американской администрации о создании «ядерной пятерки», в которую могут войти США, Китай, Индия, Япония и Россия, выглядит как щелчок по носу Европе, прежде всего – Британии, Франции и Германии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

«Не цените роли Вашингтона – вы нам и не нужны вовсе. И без вас обойдемся, не вы теперь главные», – добавил он.

11 декабря Politico сообщило, что Вашингтон обсуждает создание новой группы – объединение может получить название «ядерная пятерка» (С5). Организация может выступить альтернативой G7.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что официальных сообщений от Вашингтона о планах создать «ядерную пятерку» не поступало.

