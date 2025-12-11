Украина и США провели переговоры о гарантиях безопасности для Киева
Украинская и американская делегации провели переговоры о гарантиях безопасности для Киева после завершения конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
В переговорах приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять президента США бизнесмен Джаред Кушнер, а также главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и генерал Джош Груенбаум. НАТО представлял генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Зеленский отметил важность того, чтобы в гарантиях безопасности были отражены действия партнеров, если Россия возобновит боевые действия.
«Договорились, что команды будут активно работать ради того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание относительно гарантий безопасности», – добавил украинский лидер.
Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов в конце ноября. Текст документа предусматривал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев заявлял, что вопрос передачи России территорий является самым сложным. Другой сложностью украинская сторона считает гарантии безопасности и сокращение численности ВСУ.
8 декабря украинский лидер официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.