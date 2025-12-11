Украина и США провели переговоры о гарантиях безопасности для Киева

Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов в конце ноября. Текст документа предусматривал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов. Киев заявлял, что вопрос передачи России территорий является самым сложным. Другой сложностью украинская сторона считает гарантии безопасности и сокращение численности ВСУ.