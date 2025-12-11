Совет Европы одобрил помощь Украине в размере 2,3 млрд евро
Совет Европы одобрил шестой транш макрофинансовой помощи Киеву в размере 2,3 млрд евро. Это следует из заявления совета, передает «РИА Новости».
Макрофинансовая поддержка предоставляется в рамках программы ЕС, предусматривающей выделение Киеву до 50 млрд евро в период с 2024 по 2027 г. Финансирование осуществляется в виде грантов и кредитов.
В ноябре Еврокомиссия выделила Украине около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA, общий объем которой составляет до 45 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что основной целью программы является повышение издержек России на ведение спецоперации на Украине.
30 сентября фон дер Ляйен сообщила, что ЕС направит Украине около 2 млрд евро на развитие производства беспилотников за счет доходов от замороженных российских активов.