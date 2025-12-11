Белый дом: Трамп устал от встреч ради встреч по Украине и ждет конкретных шагов

11 декабря The Wall Street Journal писала, что во время телефонного разговора с лидерами Великобритании, Франции и Германии Трамп призвал европейцев надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на предложенный Вашингтоном план урегулирования. А Axios до этого сообщал, что представители США, Украины и европейских стран могут обсудить американский проект мирного соглашения 13 декабря в Париже.