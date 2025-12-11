Белый дом: Трамп устал от встреч ради встреч по Украине и ждет конкретных шагов
Президент США Дональд Трамп недоволен ходом украинского урегулирования и больше не хочет бессодержательных встреч. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», – сказала Ливитт.
11 декабря The Wall Street Journal писала, что во время телефонного разговора с лидерами Великобритании, Франции и Германии Трамп призвал европейцев надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на предложенный Вашингтоном план урегулирования. А Axios до этого сообщал, что представители США, Украины и европейских стран могут обсудить американский проект мирного соглашения 13 декабря в Париже.
В конце ноября Вашингтон представил 28-пунктный документ, включавший передачу России части территорий, гарантии безопасности для Украины и постепенное смягчение санкций. Позднее Трамп говорил, что план был сокращен до 22 пунктов.
11 декабря ABC News сообщило, что Украина направила США обновленный 20-пунктный план урегулирования, подготовленный совместно с европейскими партнерами. По данным источников, в документ внесены новые идеи по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.