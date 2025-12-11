Белый дом: разговор Путина и Мадуро вряд ли вызовет беспокойство у Трампа

Кремль до этого сообщил, что 11 декабря Путин и Мадуро провели телефонный разговор. Они обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в русле договора о стратегическом партнерстве, вступившего в силу в ноябре 2025 г. Российский президент подтвердил поддержку курса венесуэльского руководства на защиту национальных интересов и суверенитета страны на фоне усиливающегося внешнего давления.