Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом: разговор Путина и Мадуро вряд ли вызовет беспокойство у Трампа

Ведомости

Белый дом не считает, что состоявшийся разговор президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро вызовет обеспокоенность у главы США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт.

«Не думаю, что это вызовет какое-либо беспокойство у президента», – сказала она журналистам.

Кремль до этого сообщил, что 11 декабря Путин и Мадуро провели телефонный разговор. Они обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в русле договора о стратегическом партнерстве, вступившего в силу в ноябре 2025 г. Российский президент подтвердил поддержку курса венесуэльского руководства на защиту национальных интересов и суверенитета страны на фоне усиливающегося внешнего давления.

Стороны также заявили о готовности продвигать совместные инициативы в торговле, экономике, энергетике, финансовой сфере, культуре и гуманитарных проектах.

Обострение отношений между Венесуэлой и Вашингтоном началось в конце августа, когда Трамп подписал закрытую директиву о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте