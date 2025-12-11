Белый дом: разговор Путина и Мадуро вряд ли вызовет беспокойство у Трампа
Белый дом не считает, что состоявшийся разговор президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро вызовет обеспокоенность у главы США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт.
«Не думаю, что это вызовет какое-либо беспокойство у президента», – сказала она журналистам.
Кремль до этого сообщил, что 11 декабря Путин и Мадуро провели телефонный разговор. Они обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в русле договора о стратегическом партнерстве, вступившего в силу в ноябре 2025 г. Российский президент подтвердил поддержку курса венесуэльского руководства на защиту национальных интересов и суверенитета страны на фоне усиливающегося внешнего давления.
Стороны также заявили о готовности продвигать совместные инициативы в торговле, экономике, энергетике, финансовой сфере, культуре и гуманитарных проектах.
Обострение отношений между Венесуэлой и Вашингтоном началось в конце августа, когда Трамп подписал закрытую директиву о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей.