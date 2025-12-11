Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы дальнейшего дружеского развития отношений между странам в русле договора о стратегическом партнерстве, который вступил в силу в ноябре 2025 г. Об этом сообщает Кремль.