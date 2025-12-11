Газета
Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы дальнейшего дружеского развития отношений между странам в русле договора о стратегическом партнерстве, который вступил в силу в ноябре 2025 г. Об этом сообщает Кремль. 

В ходе разговора Путин заявил о поддержке курса правительства Венесуэлы под руководством Мадуро, который направлен на защиту национальных интересов и суверенитета, несмотря на усиливающееся внешнее давление.

Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему развитию совместных инициатив в различных областях, включая торговлю, экономику, энергетику, финансы, культуру и гуманитарную сферу.

Зачем США захватили танкер Венесуэлы

Политика / Международные новости

В конце августа началось обострение отношений Венесуэлы и США. Тогда американский лидер Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

11 декабря президент США заявил, что американские вооруженные силы захватили венесуэльский танкер. Bloomberg писал, что этот шаг свидетельствует о серьезной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

