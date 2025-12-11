Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы
Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы дальнейшего дружеского развития отношений между странам в русле договора о стратегическом партнерстве, который вступил в силу в ноябре 2025 г. Об этом сообщает Кремль.
В ходе разговора Путин заявил о поддержке курса правительства Венесуэлы под руководством Мадуро, который направлен на защиту национальных интересов и суверенитета, несмотря на усиливающееся внешнее давление.
Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему развитию совместных инициатив в различных областях, включая торговлю, экономику, энергетику, финансы, культуру и гуманитарную сферу.
В конце августа началось обострение отношений Венесуэлы и США. Тогда американский лидер Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.