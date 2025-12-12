Над регионами РФ за три часа уничтожили 17 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, с 20:00 мск до 23:00 мск были сбиты 15 БПЛА самолетного типа над Брянской областью и еще два – над Ростовской областью.
До этого сообщалось, что дежурные расчеты ПВО с 8:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над различными регионами России.
В ночь на 11 декабря российские военные поразили 287 украинских дронов. Наибольшее число целей – 118 – было сбито в Брянской области. По 40 БПЛА ликвидировали над Калужской и Московской областями, 27 – над Тульской, 19 – над Новгородской, 11 – над Ярославской. В Липецкой области отражено 10 атак. Шесть беспилотников были нейтрализованы над Смоленской областью, по пять – над Курской и Орловской. В Воронежской области системы ПВО поразили четыре дрона, а в Рязанской сбили еще два БПЛА.