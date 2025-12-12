Над регионами РФ за три часа уничтожили 17 украинских беспилотников

В ночь на 11 декабря российские военные поразили 287 украинских дронов. Наибольшее число целей – 118 – было сбито в Брянской области. По 40 БПЛА ликвидировали над Калужской и Московской областями, 27 – над Тульской, 19 – над Новгородской, 11 – над Ярославской. В Липецкой области отражено 10 атак. Шесть беспилотников были нейтрализованы над Смоленской областью, по пять – над Курской и Орловской. В Воронежской области системы ПВО поразили четыре дрона, а в Рязанской сбили еще два БПЛА.