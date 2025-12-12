Газета
Каллас: коррупционный скандал вокруг Могерини потряс дипслужбу ЕС

Ведомости

Глава европейской дипломатии Кая Каллас провела первое внутреннее собрание, посвященное расследованию о мошенничестве, фигурантами которого являются ее предшественница Федерика Могерини и бывший генсек EEAS Стефано Саннино. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на участников встречи.

Обращаясь к сотрудникам Европейской службы внешних связей (EEAS), Каллас признала, что дело серьезно отразилось на ведомстве.

«Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу», – сказала она.

По данным источников, выступление длилось около 30 минут и не содержало конкретных решений.

4 декабря Reuters сообщал, что Могерини покинула должность ректора Колледжа Европы на фоне коррупционного расследования. До этого Le Soir писала, что следствие изучает возможные нарушения при заключении госконтрактов, коррупцию, конфликт интересов и утечку профессиональной тайны в Колледже Европы. По версии следствия, махинации касались финансирования девятимесячной программы обучения.

