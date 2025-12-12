Каллас: коррупционный скандал вокруг Могерини потряс дипслужбу ЕС

4 декабря Reuters сообщал, что Могерини покинула должность ректора Колледжа Европы на фоне коррупционного расследования. До этого Le Soir писала, что следствие изучает возможные нарушения при заключении госконтрактов, коррупцию, конфликт интересов и утечку профессиональной тайны в Колледже Европы. По версии следствия, махинации касались финансирования девятимесячной программы обучения.