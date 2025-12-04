Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне коррупционного скандала
Экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы на фоне расследования о мошенничестве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо, разосланное сотрудникам и студентам.
Европейская прокуратура (ЕППО) на этой неделе заподозрила Могерини и еще двух человек в мошенничестве при закупках и коррупции. По данным агентства, адвокат Могерини заявляет, что она полностью отрицает вину и сотрудничает со следствием.
2 декабря стало известно, что против бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам проводится расследование. Как писала Le Soir, следователи изучают предполагаемые нарушения при заключении государственных контрактов, возможную коррупцию, конфликт интересов и утечку профессиональной тайны в Колледже Европы, который Могерини возглавляла после ухода с дипломатического поста.
По версии следствия, мошеннические действия могли быть связаны с финансированием девятимесячной образовательной программы. В рамках дела был задержан и бывший генсек Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино, работавший под руководством Могерини.
3 декабря сообщалось, что Могерини отпустили после допроса. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коррупционный скандал в ЕС внутренним вопросом. Он отметил, что коррупционные проявления существуют в разных странах, а эффективность борьбы с ними варьируется. По его словам, в России подобная работа ведется «планомерно и целенаправленно».