Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над российскими регионами

Наибольше число БПЛА было уничтожено в Брянской области – 63 единицы. Еще восемь дронов российские военные сбили в Ярославской области и четыре – в Московском регионе. По три БПЛА было уничтожено в Смоленской и Тверской областях, а также над Черным морем. По два беспилотника силы ПВО нейтрализовали в Тамбовской и Тульской областях и по одному – в Орловском и Ростовском регионах.