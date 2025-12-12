Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над российскими регионами
За ночь дежурные средства ПВО сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольше число БПЛА было уничтожено в Брянской области – 63 единицы. Еще восемь дронов российские военные сбили в Ярославской области и четыре – в Московском регионе. По три БПЛА было уничтожено в Смоленской и Тверской областях, а также над Черным морем. По два беспилотника силы ПВО нейтрализовали в Тамбовской и Тульской областях и по одному – в Орловском и Ростовском регионах.
В ночь на 12 декабря Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Сочи, Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Ярославля («Туношна»). Воздушная гавань в Сочи уже работает штатно, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Мера также отменена в аэропорту Волгограда.
Утром ограничения были введены в аэропорту Тамбова («Донское»).