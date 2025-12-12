Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над российскими регионами

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольше число БПЛА было уничтожено в Брянской области – 63 единицы. Еще восемь дронов российские военные сбили в Ярославской области и четыре – в Московском регионе. По три БПЛА было уничтожено в Смоленской и Тверской областях, а также над Черным морем. По два беспилотника силы ПВО нейтрализовали в Тамбовской и Тульской областях и по одному – в Орловском и Ростовском регионах.

В ночь на 12 декабря Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Сочи, Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Ярославля («Туношна»). Воздушная гавань в Сочи уже работает штатно, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Мера также отменена в аэропорту Волгограда.

Утром ограничения были введены в аэропорту Тамбова («Донское»).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь