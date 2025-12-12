ВС РФ обнаружили тайники ВСУ с хлорпикрином в Белгородской области

Хлорпикрин запрещен к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия. Он вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, слезотечение, бронхит и отек легких. Вещество «Си-Эс» оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.