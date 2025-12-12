Газета
Главная / Политика /

ВС РФ обнаружили тайники ВСУ с хлорпикрином в Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) применяют запрещенный хлорпикрин. Российские военные обнаружили тайники с отравляющим веществом в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны. 

По данным ведомства, в рамках спецоперации было зафиксировано более 600 случаев применения ВСУ химических веществ.

Украинские военные регулярно используют гранаты с американским веществом «Си-Эс», украинские ручные дымовые гранаты с раздражающими химическими компонентами, маркированными как «Терен-6», и кустарные химические боеприпасы, наполненные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона, сообщили в Минобороны.

ОЗХО: Москва фиксирует применение Киевом боевых отравляющих веществ

Политика / Международные отношения

В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев сообщал, что с начала 2025 г. ВСУ регулярно сбрасывают на позиции российских войск контейнеры с веществом «Си-Эс» и самодельные боеприпасы с веществом хлорпикрин.

Хлорпикрин запрещен к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия. Он вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, слезотечение, бронхит и отек легких. Вещество «Си-Эс» оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.

