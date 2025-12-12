Le Monde: украинские власти согласны с идеей создания буферной зоны в Донбассе
Украинские власти согласны с идеей создания буферной зоны в Донбассе, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники, знакомые с текстом плана.
По данным издания, Киев принял одно из ключевых условий переговоров с США и Россией – создание демилитаризованной зоны на линии фронта в Донбассе. Эта идея включена в обновленный мирный план из 20 пунктов, который, как отмечает Le Monde, был передан президентом Украины Владимиром Зеленским Дональду Трампу вечером 11 декабря.
Согласно источникам газеты, буферная зона предполагает отвод украинских и российских войск от текущих позиций и передачу контроля над территорией международным силам, включая американских военных. Цель – предотвратить возобновление боевых действий и обеспечить мониторинг соблюдения договоренностей.
Переговорщик от Украины Михаил Подоляк уточнил, что демилитаризация потребует юридического описания условий: какие типы вооружений должны быть выведены, как будет организовано наблюдение, и кто именно войдет в международный контингент. Киев, по данным Le Monde, считал предпочтительным участие США, чтобы обеспечить контроль за соблюдением договоренностей и предотвращение несанкционированных перемещений войск.
Предлагаемая модель напоминает «корейскую модель», созданную в 1953 г. Но в случае Украины буферная зона может оказаться значительно шире и протяженнее.
Le Monde отмечает, что согласие на такой шаг стало для Зеленского тяжелым политическим компромиссом. Но он позволяет избежать требования Москвы о передаче России территорий Донецкой области, которые остаются под контролем Украины – именно этот пункт Кремль ранее называл принципиальным.
12 декабря Politico писало, что мирный план Украины включает пункт о создании в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», где могли бы работать американские бизнесмены.
11 декабря Financial Times со ссылкой на источники писала, что США считают неизбежным отказ Украины от части территорий в рамках возможного мирного урегулирования. По информации газеты, представители администрации Трампа в последние недели активно давили на украинских переговорщиков. Они добивались согласия на обмен территориями, который в Вашингтоне считают неизбежным условием любого соглашения.