Le Monde: украинские власти согласны с идеей создания буферной зоны в Донбассе

Переговорщик от Украины Михаил Подоляк уточнил, что демилитаризация потребует юридического описания условий: какие типы вооружений должны быть выведены, как будет организовано наблюдение, и кто именно войдет в международный контингент. Киев, по данным Le Monde, считал предпочтительным участие США, чтобы обеспечить контроль за соблюдением договоренностей и предотвращение несанкционированных перемещений войск.