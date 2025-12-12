Костин: первые тревожные звонки в отношениях РФ и Запада появились в нулевых

5 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что главной причиной текущего положения в отношениях России с западными странами стала их экспансия в восточном направлении и игнорирование интересов Москвы. По его словам, экспансия Запада проявлялась как в военной, экономической сферах, так и в культурной и идеологической областях.