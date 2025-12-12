Костин: первые тревожные звонки в отношениях РФ и Запада появились в нулевых
«На рубеже 2000-х и 2010-х пришло полное осознание того факта, что геополитического соперничества никто не отменял, а отсутствие идеологических разногласий совсем не означает, что Россию стали воспринимать как равного партнера, имеющего легитимные национальные интересы», – считает он.
Костин указал, что кризис 2008 г. выявил и сильную зависимость от американской экономики. Глава ВТБ рекомендовал тогда «коллегам по отрасли» активно использовать национальную валюту во внешнеэкономической деятельности, но призыв «не был услышан».
Он добавил, что сейчас «так называемые токсичные валюты» обеспечивают лишь 15% внешней торговли России, а отечественные банки в значительной мере заместили иностранное финансирование.
5 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что главной причиной текущего положения в отношениях России с западными странами стала их экспансия в восточном направлении и игнорирование интересов Москвы. По его словам, экспансия Запада проявлялась как в военной, экономической сферах, так и в культурной и идеологической областях.