Иран готов делиться с РФ наработками в сфере борьбы с гибридными атаками
Тегеран готов поделиться с Москвой своими наработками в сфере противодействия гибридным атакам. Об этом заявил депутат парламента Ирана Эбрахим Азизи в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, «у врага» много средств ведения «гибридной войны». В том числе, глобальные СМИ – «фактически создана империя лжи, опутавшая своими сетями весь мир».
«Мы за годы противостояния смогли выстроить надежную стену противодействия и готовы в случае необходимости поделиться с Россией своими наработками», – сказал он (цитата по «Вестям»).
В октябре 2024 г. председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США и страны Запада теряют доминирование и чтобы продолжить править миром реализуют проект «Расчеловечивание». По его мнению, «Расчеловечивание» нужно Вашингтону и Брюсселю, чтобы превратить людей в «суррогат» для выполнения определенных функций, которым легко управлять. Делается это, пишет Володин, «через разрушение традиционных институтов».