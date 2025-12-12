Иран готов делиться с РФ наработками в сфере борьбы с гибридными атаками

В октябре 2024 г. председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США и страны Запада теряют доминирование и чтобы продолжить править миром реализуют проект «Расчеловечивание». По его мнению, «Расчеловечивание» нужно Вашингтону и Брюсселю, чтобы превратить людей в «суррогат» для выполнения определенных функций, которым легко управлять. Делается это, пишет Володин, «через разрушение традиционных институтов».