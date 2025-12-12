Советник Зеленского опроверг информацию о согласии на создание буферной зоны

Киев еще не дал согласие на создание буферной зоны на территории Донбасса. Подобные вопросы могут решаться только на высшем политическом уровне или народом Украины. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Его слова приводит интернет-издание «Страна».