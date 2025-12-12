Советник Зеленского опроверг информацию о согласии на создание буферной зоны
Киев еще не дал согласие на создание буферной зоны на территории Донбасса. Подобные вопросы могут решаться только на высшем политическом уровне или народом Украины. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Его слова приводит интернет-издание «Страна».
Он подчеркнул, что информация о согласии Украины на создание буферной зоны, распространенная Le Monde, некорректна.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала», отметил Литвин.
12 декабря Le Monde писала, что Киев принял одно из ключевых условий переговоров с США и Россией – создание демилитаризованной зоны на линии фронта в Донбассе. Эта идея включена в обновленный мирный план из 20 пунктов, который, как отмечает газета, был передан президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Дональду Трампу вечером 11 декабря.
Согласно источникам Le Monde, буферная зона предполагает отвод украинских и российских войск от текущих позиций и передачу контроля над территорией международным силам, включая американских военных. Цель – предотвратить возобновление боевых действий и обеспечить мониторинг соблюдения договоренностей.