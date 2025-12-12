Ушаков напомнил, что весь Донбасс принадлежит России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал это заявление украинского лидера, назвав его предложение демонстрацией «среднего пальца» США. По его словам, вынесение территориального вопроса на референдум неизбежно затормозит переговорный процесс, что, как отметил Медведев, и является целью Киева.