Ушаков напомнил, что весь Донбасс принадлежит России

Ушаков напомнил, что весь Донбасс принадлежит РоссииТак в Кремле прокомментировали слова Зеленского о референдуме
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальному вопросу, заявил, что весь Донбасс является российским.
«Донбасс – российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником – сегодня День Конституции», – сказал Ушаков журналисту Александру Юнашеву.
11 декабря Зеленский допустил возможность вынесения на голосование вопроса контроля над Донбассом, подчеркнув, что решение, по его мнению, должен принимать украинский народ через голосование или референдум.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал это заявление украинского лидера, назвав его предложение демонстрацией «среднего пальца» США. По его словам, вынесение территориального вопроса на референдум неизбежно затормозит переговорный процесс, что, как отметил Медведев, и является целью Киева.