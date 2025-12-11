Медведев: словами о референдуме Зеленский показал «средний палец» США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном проведении «всеукраинского референдума» по вопросам контроля над территориями.
«Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры», – написал Медведев в X, добавив, что именно этого и добивается украинский лидер.
До этого Зеленский допустил возможность вынесения на голосование вопроса контроля над Донбассом. Он подчеркнул, что решение должно приниматься украинским народом через голосование или референдум.
11 декабря Financial Times сообщала, что США считают неизбежным отказ Киева от части территорий в рамках возможного урегулирования. По данным газеты, спецпосланник президента США Стив Уиткофф настаивает на том, чтобы Украина отказалась от оставшейся части Донбасса, считая это условием для достижения «справедливого мира» и предотвращения более разрушительного конфликта.
8 декабря Зеленский публично отверг идею передачи территорий в рамках урегулирования, заявив, что такой подход противоречит международному праву.
В Белом доме 11 декабря заявили, что президент Дональд Трамп устал от «встреч ради встреч» по Украине и ожидает конкретных действий по урегулированию.