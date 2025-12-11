Медведев: словами о референдуме Зеленский показал «средний палец» США

11 декабря Financial Times сообщала, что США считают неизбежным отказ Киева от части территорий в рамках возможного урегулирования. По данным газеты, спецпосланник президента США Стив Уиткофф настаивает на том, чтобы Украина отказалась от оставшейся части Донбасса, считая это условием для достижения «справедливого мира» и предотвращения более разрушительного конфликта.