Партия Зеленского «Слуга народа» собирает съезд для переизбрания главы
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» проведет 17 декабря съезд, на котором планируется переизбрать ее председателя. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что руководителем не станет первый вице-премьер Михаил Федоров. Железняк отметил, что назначение Федорова на, по его словам, «токсичный и тонущий актив» выглядело бы ошибкой, учитывая его «нормальную репутацию».
Действующий председатель партии Елена Шуляк занимает пост два срока, ее полномочия истекают 14 декабря.
12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что Зеленский может согласиться на проведение выборов ради прекращения огня. Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 г., однако проведение голосования запрещено на период действия военного положения, которое продлевается с февраля 2022 г.
10 декабря Зеленский предложил Верховной раде подготовить законодательные изменения, позволяющие проводить выборы в условиях военного положения. В тот же день он подтвердил готовность изменить закон о выборах для их проведения.