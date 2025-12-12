Захарова: у России и Италии худшие отношения со времен Второй мировой войны

По словам дипломата, российско-итальянские отношения сейчас находятся на паузе. Речь идет не только об официальных контактах, но и об экономических, а также финансовых связях, отметила она. Захарова также подчеркнула, что причина этого перерыва в том, что Италия оказалась под давлением НАТО, «англосаксонского мира и этой ультралиберальной диктатуры».