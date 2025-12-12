Захарова: у России и Италии худшие отношения со времен Второй мировой войны
Отношения Москвы и Рима находятся в глубоком кризисе впервые со времен Второй мировой войны из-за давления со стороны НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вебинаре Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) в формате открытого диалога.
«Мы помним роль Италии во Второй мировой войне, но мы также вспоминаем и держим в уме хорошие времена наших отношений, которые длились 80 лет», – добавила она (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, российско-итальянские отношения сейчас находятся на паузе. Речь идет не только об официальных контактах, но и об экономических, а также финансовых связях, отметила она. Захарова также подчеркнула, что причина этого перерыва в том, что Италия оказалась под давлением НАТО, «англосаксонского мира и этой ультралиберальной диктатуры».
4 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни говорил, что итальянское правительство изменило стратегию закупок американского оружия для Украины. Bloomberg писал, что такое решение является явным признаком того, что «правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после того, как у него закончились средства и оно столкнулось с напряженностью внутри правящей коалиции».