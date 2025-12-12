Турция начала строительство космодрома на побережье Сомали

По его словам, Турция располагает участком площадью 30 на 30 км на побережье Сомали, что делает возможным размещение полноценного космического пускового комплекса. Байрактар отметил, что в мире существует лишь около 12 подобных океанских космодромов, а строительство объекта в Сомали уже начато при участии государства. Площадкой также планирует пользоваться турецкая оборонная компания Roketsan.