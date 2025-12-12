Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Турция начала строительство космодрома на побережье Сомали

Ведомости

Турция начала строительство космодрома на территории Сомали. Об этом заявил председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар, передает Turkiye Today.

По его словам, Турция располагает участком площадью 30 на 30 км на побережье Сомали, что делает возможным размещение полноценного космического пускового комплекса. Байрактар отметил, что в мире существует лишь около 12 подобных океанских космодромов, а строительство объекта в Сомали уже начато при участии государства. Площадкой также планирует пользоваться турецкая оборонная компания Roketsan.

Байрактар подчеркнул, что новый космодром даст Турции возможность использовать собственные ракеты-носители. Он также напомнил, что Анкара активно развивает спутниковые и навигационные технологии, включая проект по созданию собственной системы глобального позиционирования под названием Ulug Bey.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте