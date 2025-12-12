Турция начала строительство космодрома на побережье Сомали
Турция начала строительство космодрома на территории Сомали. Об этом заявил председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар, передает Turkiye Today.
По его словам, Турция располагает участком площадью 30 на 30 км на побережье Сомали, что делает возможным размещение полноценного космического пускового комплекса. Байрактар отметил, что в мире существует лишь около 12 подобных океанских космодромов, а строительство объекта в Сомали уже начато при участии государства. Площадкой также планирует пользоваться турецкая оборонная компания Roketsan.
Байрактар подчеркнул, что новый космодром даст Турции возможность использовать собственные ракеты-носители. Он также напомнил, что Анкара активно развивает спутниковые и навигационные технологии, включая проект по созданию собственной системы глобального позиционирования под названием Ulug Bey.