Мандат Вороновского перейдет расследователю из «Народного фронта» Горюханову

3 декабря Басманный суд Москвы арестовал Вороновского до 11 января. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.