Мандат Вороновского перейдет расследователю из «Народного фронта» Горюханову
Генеральный совет партии «Единая Россия» проголосовал за передачу мандата депутата Государственной думы Анатолия Вороновского члену заксобрания Краснодарского края Валерию Горюханову. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Народном фронте», где Горюханов работает замглавы бюро расследований.
Горюханов в «Народном фронте» занимается общественным контролем школьного питания, проводил проверки неэффективности бюджетных трат, курировал вопросы народного контроля, выступал организатором масштабных антикоррупционных форумов. В качестве депутата законодательного собрания Краснодарского края занимался развитием Кубани.
Является депутатом заксобрания Краснодарского края. Входит в парламентский комитет по вопросам местного самоуправления.
Комментируя передачу мандата, Горюханов заявил, что важным для него и «Народного фронта» является вопрос развития инфраструктуры Сочинского национального парка.
3 декабря Басманный суд Москвы арестовал Вороновского до 11 января. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.
Госдума одобрила лишение Вороновского неприкосновенности 11 ноября. Утвержденное постановление было направлено генпрокурору РФ Александру Гуцану.