ЕС направил постпредствам инструкции по общению с дипломатами России

Инструкции поступили в постпредство Евросоюза (ЕС) при ООН в Женеве, затем оно разослало его в другие дипломатические миссии. В документе содержатся советы по взаимодействию с дипломатами России. В них рекомендуется воздерживаться от участия в мероприятиях с присутствием российских представителей и избегать попадания в объективы камер рядом с ними. Собеседник уточнил, что это уже второй подобный документ, выпущенный ЕСВС.