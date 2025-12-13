Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников над российскими регионами днем 13 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены с 12:00 до 17:00 мск.
Три беспилотника сбиты над Черным морем, два – над Белгородской областью. По одному дрону уничтожено над Азовским морем, а также Брянской и Курской областями.
13 декабря Минобороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ночью дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник. Больше всего дронов уничтожено над Саратовской областью – 28.