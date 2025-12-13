Фицо: страны Запада побегут в Россию после окончания конфликта на Украине
Западные страны «побегут» в Россию после окончания боевых действий на Украине. С таким мнением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Словацкий премьер призвал «не быть наивными» и заявил, что как только закончится конфликт на Украине «каждая западная страна будет бежать» в Россию. «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – считает премьер (цитата по ТАСС).
Фицо заявил, что Словакии следует восстановить отношения с РФ. Он сообщил, что попросит главу МИД Словакии возобновить заседания «комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству».
Премьер говорил накануне, что Братислава не поддержит ни одного решения Совета Европы, которое предусматривает финансирование военных расходов Украины. Так он прокомментировал одобрение коллегии Еврокомиссии на предоставление Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро за счет активов России.
За границей заблокированы около $300 млрд активов Центробанка РФ с начала российско-украинского конфликта в 2022 г. Большая их часть (180 млрд евро) находится в ЕС, их держателем является бельгийский депозитарий Euroclear. 12 декабря Банк России сообщил, что подаст в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщил регулятор. Сумма иска складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды.