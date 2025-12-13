Фицо: страны Запада побегут в Россию после окончания конфликта на Украине

За границей заблокированы около $300 млрд активов Центробанка РФ с начала российско-украинского конфликта в 2022 г. Большая их часть (180 млрд евро) находится в ЕС, их держателем является бельгийский депозитарий Euroclear. 12 декабря Банк России сообщил, что подаст в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщил регулятор. Сумма иска складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды.