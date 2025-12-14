Газета
Politico: Трамп, как Гринч, похитил у европейцев Рождество

На европейских рождественских вечеринках царило мрачное настроение из-за испорченных отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, пишет Politico. Казалось, будто у жителей Ктовилля Гринч украл Рождество.

Издание пишет, что Европа растеряна по поводу собственной идентичности и будущего. Дипломаты пришли к консенсусу, что Трамп видит в континенте врага.

«Западный альянс распался. Отношения уже никогда не станут прежними», – цитирует издание представителя одной из европейских стран, который пожелал сохранить анонимность.

Недовольство Европы связано в том числе новой Стратегией нацбезопасности США. 8 декабря Politico писало, что один из европейских чиновников, участвовавших в обсуждении обновленной стратегии, буквально вышел из себя. По его словам, несмотря на глубокое недовольство документом, европейские государства практически не имеют возможностей повлиять на ситуацию.

5 декабря на сайте Белого дома была вывешена pdf-версия документа под названием «Стратегия национальной безопасности». В документе Вашингтон обосновывает отказ от ряда внешнеполитических подходов, применявшихся после окончания холодной войны, и подвергает критике политику предыдущих администраций. Россия в документе не называется угрозой или противником. Напротив, Вашингтон ставит своей целью восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой.

