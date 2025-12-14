Politico: Трамп, как Гринч, похитил у европейцев Рождество

Недовольство Европы связано в том числе новой Стратегией нацбезопасности США. 8 декабря Politico писало, что один из европейских чиновников, участвовавших в обсуждении обновленной стратегии, буквально вышел из себя. По его словам, несмотря на глубокое недовольство документом, европейские государства практически не имеют возможностей повлиять на ситуацию.