Политика

Зеленский: в случае провала мирных переговоров нужно будет взять себя в руки

Ведомости

В случае провала нынешних мирных переговоров украинцам нужно будет взять себя в руки и найти другой путь прекратить конфликт, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует издание «Страна».

Он сравнил мирные переговоры с бегом на длинную дистанцию. При этом украинский лидер не уточнил, какой именно путь он имеет в виду.

14 декабря The Wall Street Journal писала, что Зеленский совместно с союзниками в Европе разработал свою версию мирного плана по мирному урегулированию конфликта, который сводится к отговоркам «да, но...». Как отметили авторы публикации, этот способ помог Зеленскому публично поддержать мирный план президента США Дональда Трампа и избежать критики внутри Украины.

В тот же день Зеленский заявил о значительном шансе достичь договоренности об окончании конфликта с Россией. Президент Украины отметил, что власти страны будут максимально активно и конструктивно вести работу по урегулированию в Берлине, где должна пройти встреча с европейскими лидерами.

