Зеленский: в случае провала мирных переговоров нужно будет взять себя в руки

В тот же день Зеленский заявил о значительном шансе достичь договоренности об окончании конфликта с Россией. Президент Украины отметил, что власти страны будут максимально активно и конструктивно вести работу по урегулированию в Берлине, где должна пройти встреча с европейскими лидерами.