Кличко заявил о подрыве доверия к Зеленскому на фоне коррупционного скандала
Коррупционный скандал подорвал доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому как внутри страны, так и на международной арене, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире немецкого телеканала ZDF. Его цитирует «Страна».
«Все очень плохо. Скажу откровенно, это серьезный удар для всей Украины», – заявил Кличко.
12 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что процесс назначения на ключевые посты в украинском правительстве осложняет продолжающийся коррупционный скандал. Сейчас у правительства страны нет кандидатов на вакантные должности министров энергетики и юстиции.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной коррупционной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.