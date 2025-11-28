Дмитриев об отставке Ермака: «Али-Баба ушел в отставку, осталось 40 разбойников»

Агентство Reuters писало, что отставка Ермака может повысить уровень поддержки Зеленского в стране и за рубежом. Но одновременно она способна ударить по его репутации из-за связанного с этим коррупционного скандала. По оценке издания, ситуация в энергетическом секторе «подорвала позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждается» в доверии представителей США.