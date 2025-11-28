Газета
Дмитриев об отставке Ермака: «Али-Баба ушел в отставку, осталось 40 разбойников»

Ведомости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис президента Украины Владимира Зеленского, через аллюзию на сказку про Али-Бабу.

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», – написал Дмитриев, комментируя кадровое решение в Киеве.

Вечером 28 ноября Зеленский подписал указ об отставке Ермака. Незадолго до этого он в видеообращении сообщил, что Ермак подал заявление об уходе. «Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить [офис президента]», – комментировал украинский лидер.

Сегодня в доме Ермака прошли обыски. Процессуальные действия проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках расследования коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что НАБУ готовит Ермаку обвинение по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие считает организатором многомиллионных откатов в энергетическом секторе.

Агентство Reuters писало, что отставка Ермака может повысить уровень поддержки Зеленского в стране и за рубежом. Но одновременно она способна ударить по его репутации из-за связанного с этим коррупционного скандала. По оценке издания, ситуация в энергетическом секторе «подорвала позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждается» в доверии представителей США.

