Политика

Сийярто осудил Сикорского за критику Орбана

Ведомости

Венгрия не позволит втянуть себя в войну, если Европа очень хочет ее начать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсети X.

Так он ответил на критику польского коллеги Радослава Сикорского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!» – написал он.

На это Сикорский ответил, что такой войны не будет, если ее не начнет Россия. Он добавил, что понимает: Будапешт будет на стороне Москвы, если это произойдет в ближайшее время.

До этого Орбан предупредил, что конфискация замороженных российских активов будет равносильна объявлению войны со стороны Евросоюза. В ответ польский политик обвинил венгерского премьера в «получении ордена Ленина».

2 декабря Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) ведет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. Министр сказал, что это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.

