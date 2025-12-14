В Финляндии организовали автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

27 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что открытие границы с РФ возможно. По его словам, для такого шага будет необходимо восстановить прежний порядок работы пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без документов. Он отметил, что сейчас для этого пока нет условий.