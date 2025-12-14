В Финляндии организовали автопробеги в поддержку открытия границы с Россией
Автопробеги с участием 160 водителей в поддержку открытия границы с Россией состоялись в Финляндии. Об итогах акции рассказали в Telegram-канале ее организаторы – русскоязычное «Александровское общество».
«Дорогие друзья, наш автопробег к КПП на восточной границе завершен. <...> Итого: более 160 авто!» – говорится в публикации.
По данным организаторов, колонна из 38–40 автомобилей подъезжала к КПП «Ваалимаа», на пограничном пункте «Ниирала» оказалось около 50 автомобилей, у «Иматра» – примерно 30. Сведения по другим точкам автопробега организаторы сообщат позднее.
27 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что открытие границы с РФ возможно. По его словам, для такого шага будет необходимо восстановить прежний порядок работы пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без документов. Он отметил, что сейчас для этого пока нет условий.
18 сентября постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов говорил, что разрыв экономических и гуманитарных связей с российской стороной в первую очередь отразился на жителях юго-восточных регионов Финляндии.