Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Финляндии организовали автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

Ведомости

Автопробеги с участием 160 водителей в поддержку открытия границы с Россией состоялись в Финляндии. Об итогах акции рассказали в Telegram-канале ее организаторы – русскоязычное «Александровское общество».

«Дорогие друзья, наш автопробег к КПП на восточной границе завершен. <...> Итого: более 160 авто!» – говорится в публикации.

По данным организаторов, колонна из 38–40 автомобилей подъезжала к КПП «Ваалимаа», на пограничном пункте «Ниирала» оказалось около 50 автомобилей, у «Иматра» – примерно 30. Сведения по другим точкам автопробега организаторы сообщат позднее.

27 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что открытие границы с РФ возможно. По его словам, для такого шага будет необходимо восстановить прежний порядок работы пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без документов. Он отметил, что сейчас для этого пока нет условий.

18 сентября постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов говорил, что разрыв экономических и гуманитарных связей с российской стороной в первую очередь отразился на жителях юго-восточных регионов Финляндии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её