В Финляндии на границе с РФ могут создать особую экономическую зону

27 октября премьер-министр допустил возможность открытия границы с Россией в будущем. Он подчеркнул, что для этого потребуется восстановить прежний порядок работы пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без документов. По его словам, сейчас для этого условий пока нет.