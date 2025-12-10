Газета
Главная / Политика /

В Финляндии на границе с РФ могут создать особую экономическую зону

Полина Петрусевич

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не исключил возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в приграничном с Россией регионе. О таких планах он рассказал телерадиокомпании Yle.

По словам Орпо, ОЭЗ может появиться в районе города Иматра на юго-востоке страны. Она могла бы способствовать снижению налоговой нагрузки на компании или развитию туризма. Однако окончательное решение о создании зоны должно быть принято правительством Финляндии.

27 октября премьер-министр допустил возможность открытия границы с Россией в будущем. Он подчеркнул, что для этого потребуется восстановить прежний порядок работы пограничных служб, когда обе стороны не пропускали через границу людей без документов. По его словам, сейчас для этого условий пока нет.

18 сентября постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что разрыв экономических и гуманитарных связей с российской стороной в первую очередь отразился на жителях юго-восточных регионов Финляндии.

