Главная / Политика /

Вице-премьер Италии Сальвини высказался против войны с Россией

Он заявил, что с Москвой нужно вести диалог
Ведомости

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что выступает против конфликта с Россией, и призвал вести диалог с Москвой, передает агентство askanews.

«Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть 6000 ядерных боеголовок, лучший путь вперед – это диалог», – сказал он.

Сальвини подчеркнул, что лидеры стран Европы, в том числе лидеры Франции и Германии, бойкотируют процесс урегулирования на Украине. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в их государствах.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Берлине заявил, что страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», поскольку, по его утверждению, организация является «следующей целью» России.

14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Рютте не представляет, что такое ужасы войны. Он отметил, что слова генсека – это заявление представителя поколения, которое успело забыть, что такое Вторая мировая война.

