Фицо сравнил Украину с черной дырой
Украина похожа на черную дыру, которая поглощает деньги и будущее Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Украина – черная дыра, в которой теряются миллиарды евро», — написал он в социальной сети Facebook
Фицо неоднократно выступал против финансирования и поставок оружия Украине, также он высказывался против изъятия замороженных в ЕС активов России для предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».
12 декабря премьер Словакии указал, что его страна не поддержит ни одного решения Совета Европы, которое предусматривает финансирование военных расходов Украины.