Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фицо сравнил Украину с черной дырой

Ведомости

Украина похожа на черную дыру, которая поглощает деньги и будущее Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Украина – черная дыра, в которой теряются миллиарды евро», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фицо неоднократно выступал против финансирования и поставок оружия Украине, также он высказывался против изъятия замороженных в ЕС активов России для предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

12 декабря премьер Словакии указал, что его страна не поддержит ни одного решения Совета Европы, которое предусматривает финансирование военных расходов Украины.

Читайте также:Орбан анонсировал непредсказуемые последствия для ЕС после изъятия активов РФ
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её