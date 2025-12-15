Количество погибших камбоджийцев в конфликте с Таиландом выросло до 12

По словам министра, 73 человека были ранены, а более 400 000 камбоджийцев эвакуировали из их домов. Пхеактра отметил, что в последние девять дней атаки Таиланда были направлены на мирных жителей, жилые здания, мосты, школы, больницы и храмы. Он отметил, что армия иностранного государства также использовала при ударах истребители и кассетные бомбы.