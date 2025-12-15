Количество погибших камбоджийцев в конфликте с Таиландом выросло до 12
Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда с начала декабря привел к гибели 12 граждан Камбоджи, сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра. Его цитирует газета Khmer Times.
По словам министра, 73 человека были ранены, а более 400 000 камбоджийцев эвакуировали из их домов. Пхеактра отметил, что в последние девять дней атаки Таиланда были направлены на мирных жителей, жилые здания, мосты, школы, больницы и храмы. Он отметил, что армия иностранного государства также использовала при ударах истребители и кассетные бомбы.
14 декабря Bloomberg писал, что тайские власти не хотят прекращать огонь в рамках вооруженного конфликта с соседней Камбоджей. По словам премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула, страна твердо намерена сохранять, защищать и отстаивать целостность страны. Конфликт возобновился 7 декабря. Со стороны Таиланда погибло 16 военнослужащих, еще 327 получили ранения.
12 декабря президент США Дональд Трамп сообщал, что Таиланд и Камбоджа готовы прекратить боевые действия в ближайшие сутки. Он отмечал, что провел «очень хороший разговор» с Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.