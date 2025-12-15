Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: лидеры ЕС намерены присоединиться к переговорам Украины и США

Ведомости

Некоторые главы европейских государств хотят поучаствовать к переговорам с США по урегулированию конфликта на Украине 15 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться», – отметили авторы материала.

15 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что в ходе переговоров, которые стартовали 14 декабря между ним, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине, был достигнут значительный прогресс. 

13 декабря WSJ писала, что переговорный процесс в Берлине будет иметь решающее значение, потому что Вашингтон стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её