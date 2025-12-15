WSJ: лидеры ЕС намерены присоединиться к переговорам Украины и США
Некоторые главы европейских государств хотят поучаствовать к переговорам с США по урегулированию конфликта на Украине 15 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.
«Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться», – отметили авторы материала.
15 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что в ходе переговоров, которые стартовали 14 декабря между ним, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине, был достигнут значительный прогресс.
13 декабря WSJ писала, что переговорный процесс в Берлине будет иметь решающее значение, потому что Вашингтон стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.