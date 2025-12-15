WSJ: лидеры ЕС намерены присоединиться к переговорам Украины и США

15 декабря спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что в ходе переговоров, которые стартовали 14 декабря между ним, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине, был достигнут значительный прогресс.