Песков заявил об искреннем желании Трампа урегулировать украинский конфликт

Ведомости

Президент США Дональд Трамп искренне работает над урегулированием украинского конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он [Трамп] хочет урегулирования этого конфликта и прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия», – заявил Песков.

12 декабря Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского единственным, кого не устраивает американский мирный план.

По словам Трампа, США находятся на этапе, близком к достижению мирного соглашения с участием России и Украины. По его словам, Вашингтон скорректировал первоначальный план, который теперь состоит из нескольких «разных частей».

