AFP: США по-прежнему требуют от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
США по-прежнему требуют от Украины полного вывода войск из Донбасса, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.
15 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими переговорщиками в Берлине.
На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что Вашингтон выдвинул требование вывести украинские войска с территории Донбасса и создать там демилитаризованную зону.
Зеленский также сообщил, что вопрос о контроле над Донбассом, прописанный в мирном плане по урегулированию конфликта, может быть вынесен на голосование. По его мнению, принимать решение о контроле над территориями должен украинский народ с помощью голосования или референдума.