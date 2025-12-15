Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

AFP: США по-прежнему требуют от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса

Ведомости

США по-прежнему требуют от Украины полного вывода войск из Донбасса, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими переговорщиками в Берлине.

На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что Вашингтон выдвинул требование вывести украинские войска с территории Донбасса и создать там демилитаризованную зону.

Зеленский также сообщил, что вопрос о контроле над Донбассом, прописанный в мирном плане по урегулированию конфликта, может быть вынесен на голосование. По его мнению, принимать решение о контроле над территориями должен украинский народ с помощью голосования или референдума.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь