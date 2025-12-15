Путин освободил три категории граждан от наказания в виде обязательных работ

Согласно документу, судебный пристав-исполнитель получит право обращаться в суд с ходатайством об освобождении таких граждан от обязательных работ. Возможность предусмотрена, в частности, для женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет и (или) детей-инвалидов, а также для усыновителей, опекунов и попечителей таких детей. Аналогичные положения распространяются на мужчин, которые являются родителями-одиночками, а также на единственных усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних детей до трех лет или детей-инвалидов.