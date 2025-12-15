Путин освободил три категории граждан от наказания в виде обязательных работ

Путин освободил три категории граждан от наказания в виде обязательных работМера коснулась матерей, отцов-одиночек и опекунов детей-инвалидов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.
Поправки затронули ст. 109 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Согласно документу, судебный пристав-исполнитель получит право обращаться в суд с ходатайством об освобождении таких граждан от обязательных работ. Возможность предусмотрена, в частности, для женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет и (или) детей-инвалидов, а также для усыновителей, опекунов и попечителей таких детей. Аналогичные положения распространяются на мужчин, которые являются родителями-одиночками, а также на единственных усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних детей до трех лет или детей-инвалидов.
Кроме того, освобождение от обязательных работ допускается в случае признания должника инвалидом I или II группы или в случае наступления беременности либо при наличии тяжелого заболевания, препятствующего исполнению данного наказания.
В январе Министерство юстиции предложило установить критерии, при которых судебный пристав сможет инициировать освобождение должника от обязательных работ, назначенных судом.
В конце октября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выступила с инициативой о введении досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов.