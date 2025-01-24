Минюст предложил критерии для освобождения должников от обязательных работ
Минюст предложил ввести критерии, при которых судебный пристав-исполнитель будет вправе требовать освобождения должника от обязательных работ, которые ему назначил суд. Соответствующие изменения в ст. 109 закона «Об исполнительном производстве» опубликованы на портале проектов нормативных актов.
От работ могут быть освобождены женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, мужчины, являющиеся отцами детей в возрасте до трех лет и воспитывающих их без матери, и инвалиды I или II группы. Также от обязательных работ могут быть освобождены по ходатайству пристава беременные или тяжелобольные. Признание инвалидности, беременность или болезнь должны наступать именно в срок исполнения обязательных работ.
24 января ведомство также предложило распространить право на проживание с семьей на осужденных к принудительным работам и осужденных к лишению свободы, отбывающим наказание в колониях-поселениях, при условии отсутствия у таких лиц взысканий.
Поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Согласно действующему законодательству, осужденным к принудительным работам, которые не нарушают правила внутреннего распорядка исправительных центров (ИЦ) и отбыли не менее одной трети срока наказания, предоставляется возможность проживания с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, где расположен ИЦ.