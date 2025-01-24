Минюст предложил критерии для освобождения должников от обязательных работ

От работ могут быть освобождены женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, мужчины, являющиеся отцами детей в возрасте до трех лет и воспитывающих их без матери, и инвалиды I или II группы. Также от обязательных работ могут быть освобождены по ходатайству пристава беременные или тяжелобольные. Признание инвалидности, беременность или болезнь должны наступать именно в срок исполнения обязательных работ.