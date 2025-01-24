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Минюст предложил критерии для освобождения должников от обязательных работ

Ведомости

Минюст предложил ввести критерии, при которых судебный пристав-исполнитель будет вправе требовать освобождения должника от обязательных работ, которые ему назначил суд. Соответствующие изменения в ст. 109 закона «Об исполнительном производстве» опубликованы на портале проектов нормативных актов.

От работ могут быть освобождены женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, мужчины, являющиеся отцами детей в возрасте до трех лет и воспитывающих их без матери, и инвалиды I или II группы. Также от обязательных работ могут быть освобождены по ходатайству пристава беременные или тяжелобольные. Признание инвалидности, беременность или болезнь должны наступать именно в срок исполнения обязательных работ.

24 января ведомство также предложило распространить право на проживание с семьей на осужденных к принудительным работам и осужденных к лишению свободы, отбывающим наказание в колониях-поселениях, при условии отсутствия у таких лиц взысканий.

Поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Согласно действующему законодательству, осужденным к принудительным работам, которые не нарушают правила внутреннего распорядка исправительных центров (ИЦ) и отбыли не менее одной трети срока наказания, предоставляется возможность проживания с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, где расположен ИЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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