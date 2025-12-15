Турция заявила о сбитом БПЛА над акваторией Черного моря
Военные в Турции сбили беспилотник над акваторией Черного моря. Они обнаружили «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству», и взяли ее под наблюдение при помощи самолета F-16. Об этом сообщило минобороны страны в соцсети X.
Установлено, что обнаруженный БПЛА вышел из строя. В оборонном ведомстве рассказали, что беспилотник сбили в безопасном месте, отдаленном от населенных пунктов.
2 декабря у берегов Турции был атакован танкер Midvolga 2, груженный подсолнечным маслом. Судно направлялось из России в Грузию. 29 ноября беспилотники атаковали нефтяной танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов республики. Вечером 28 ноября возгорание произошло и на другом нефтяном танкере Kairos. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что эти нападения свидетельствуют о тревожной эскалации российско-украинского конфликта.
Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что атаки танкеров были операцией Службы безопасности Украины (СБУ). При этом украинский МИД заявил о непричастности Киева к атаке по танкеру с российским подсолнечным маслом.