Турция заявила о сбитом БПЛА над акваторией Черного моря

2 декабря у берегов Турции был атакован танкер Midvolga 2, груженный подсолнечным маслом. Судно направлялось из России в Грузию. 29 ноября беспилотники атаковали нефтяной танкер Virat под флагом Гамбии, который находился у берегов республики. Вечером 28 ноября возгорание произошло и на другом нефтяном танкере Kairos. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что эти нападения свидетельствуют о тревожной эскалации российско-украинского конфликта.