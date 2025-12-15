Газета
Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении российской подлодки

В результате украинской диверсии никто не пострадал
Ведомости

Сообщение украинских спецслужб о якобы уничтожении одной из российских подлодок в бухте Новороссийской военно-морской базы не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.

Попытка украинской стороны осуществить диверсию с использованием подводного беспилотного аппарата не увенчалась успехом, отметил он. По словам Рулева, ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, находившиеся в бухте Новороссийской базы, а также их экипажи, не получили повреждений в результате диверсии.

15 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о поражении российской подлодки морскими дронами, передавало интернет-издание «Страна». Сообщалось, что подлодка класса 636.3 «Варшавянка» была атакована подводными морскими дронами Sub Sea Baby и якобы «получила критические повреждения».

11 декабря сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в центре Черного моря.

Читайте также:ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины и местам запуска БПЛА
