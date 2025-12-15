Дмитриев назвал использование активов РФ крупнейшим риском для ЕС

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни 15 декабря заявил, что имидж Евросоюза может пострадать, если блок решит конфисковать замороженные российские активы. Он также поднял вопрос гарантий на случай возможных претензий: «Кто гарантирует возможное возмещение этой суммы?». По словам министра, необходимо рассмотреть другие способы помочь Украине. Например, выпуск европейских облигаций или использование средств из бюджета ЕС. Таяни подчеркнул, что «нужно провести очень тщательный анализ».