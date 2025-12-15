Дмитриев назвал использование активов РФ крупнейшим риском для ЕС
Использование замороженных российских активов будет крупнейшим риском для финансовой стабильности Евросоюза. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
По его мнению, этот риск может проявиться, когда «все разумные инвесторы переводят свои активы в надежные и ответственные юрисдикции».
Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни 15 декабря заявил, что имидж Евросоюза может пострадать, если блок решит конфисковать замороженные российские активы. Он также поднял вопрос гарантий на случай возможных претензий: «Кто гарантирует возможное возмещение этой суммы?». По словам министра, необходимо рассмотреть другие способы помочь Украине. Например, выпуск европейских облигаций или использование средств из бюджета ЕС. Таяни подчеркнул, что «нужно провести очень тщательный анализ».
Euractiv сообщал, что против конфискации активов РФ выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, уточнял Euractiv, предлагают рассмотреть альтернативные варианты кредитования Украины, включая выпуск общего долгового обязательства.