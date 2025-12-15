Глава МИД Италии предупредил о рисках конфискации активов России
Имидж Евросоюза может пострадать, если блок решит конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero. Стенограмма беседы опубликована на сайте итальянского МИДа.
Таяни напомнил, что окончательное решение должен принять Европейский совет. При этом, по его словам, у Рима есть юридические сомнения относительно дальнейшего использования этих средств, хотя они проголосовали за замораживание активов. «Если суд Европейского союза сочтет неправомерным использование этого инструмента, имидж Европы пострадает, и такого риска необходимо тщательно избегать», – пояснил он.
Таяни также поднял вопрос гарантий на случай возможных претензий: «Кто гарантирует возможное возмещение этой суммы?». По словам министра, необходимо рассмотреть другие способы помочь Украине. Например, выпуск европейских облигаций или использование средств из бюджета ЕС. Таяни подчеркнул, что «нужно провести очень тщательный анализ».
Euractiv до этого сообщал, что против конфискации активов РФ выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, уточнял Euractiv, предлагают рассмотреть альтернативные варианты кредитования Украины, включая выпуск общего долгового обязательства.
Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев 15 декабря сказал, что Москва сможет оспорить бессрочную заморозку активов в суде и добиться их возврата. Он также выразил уверенность, что счета Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза. Арбитражный суд Москвы сообщал, что в исковом заявлении Банка России к депозитарию Euroclear заявлены претензии на 18,1 трлн руб.