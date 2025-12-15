Орбан оценил вероятность отказа ЕС от конфискации российских активов
Возможность избежать конфискации замороженных российских активов маловероятна, так как Брюссель может вновь изменить правила и принять решение квалифицированным большинством голосов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Patriota.
Он напомнил, что на прошлой неделе прошло голосование по изменению процедуры заморозки российских активов. Изначально требовалось единогласие, но когда его не удалось достичь, в Брюсселе «юридически изменили это правило, и теперь для принятия решения достаточно большинства в две трети голосов».
Euractiv сообщал, что против конфискации активов РФ выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, уточнял Euractiv, предлагают рассмотреть альтернативные варианты кредитования Украины, включая выпуск общего долгового обязательства.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 15 декабря заявил, что использование замороженных российских активов будет крупнейшим риском для финансовой стабильности Евросоюза. По его мнению, этот риск может проявиться, когда «все разумные инвесторы переводят свои активы в надежные и ответственные юрисдикции».