Орбан оценил вероятность отказа ЕС от конфискации российских активов

Он напомнил, что на прошлой неделе прошло голосование по изменению процедуры заморозки российских активов. Изначально требовалось единогласие, но когда его не удалось достичь, в Брюсселе «юридически изменили это правило, и теперь для принятия решения достаточно большинства в две трети голосов».